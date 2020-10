Blutiger Unfall: Dwayne Johnson zeigt seine Sportverletzung

Dwayne Johnson hat sich beim Training am Kopf verletzt. Die blutige Wunde an der Schläfe zeigte der Schauspieler und Ex-Wrestler seinen Followern noch vor Ort im Fitnessstudio in einem Videoclip auf „Instagram“. Demnach habe er eine 50-Pfund-Kette abbekommen, sei am Kopf getroffen worden und müsse nun genäht werden.

Das Muskelpaket beschreibt den Ort des Geschehens in seinem Knallhart-Kommentar so: „Wir spielen hier keine Spielchen oder rezitieren Kinderreime – es heißt nicht umsonst das Eisenparadies; die Dinge werden extrem intensiv.“ Mit einem Augenzwinkern fügt er eine Art ‚Hausordnung‘ des Studios hinzu und schreibt: „Kosten Sie Ihr Blut, trainieren Sie weiter und lassen Sie sich später nähen.“

Der Hollywood-Star ist erst seit wenigen Wochen wieder im Training. Im vergangenen Monat hatte Dwayne Johnson öffentlich gemacht, dass er und seine Familie positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, sich aber wieder besser fühlten.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos