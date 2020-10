Bob Marley: Highlights zum 75. Geburtstag

Bob Marley wäre in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden. Deswegen würdigt „Universal Music“ seinen musikalischen Einfluss mit gleich mehreren Highlights. Wie das Label berichtet, kommen am 11. Dezember zwölf limitiere Vinyl-LPs heraus, auf denen sich neun originale Studioalben und zwei originale Live-Alben befinden sowie das weltweit meistverkaufte Reggae-Album „Legend“. Kurz darauf, am 20. November, gibt es diese zwölf Titel auch auf hochwertigem Vinyl, in Half Speed gemastered.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung dazu: „Dieses spezielle handwerkliche Verfahren führt zu einer detaillierteren Darstellung der ursprünglichen Klangquellenschnitte, mit einer weit überlegenen Wiedergabe der hohen Frequenzen (Höhen) und reicheren und volleren tiefen bis mittleren Frequenzen.“ Und Anfang Dezember (04.12.) erscheint dann die legendäre LP-Box, auf der sich alle neun für Island Records aufgenommenen Studioalben von „Bob Marley & The Wailers“ befinden sowie die zwei Live-Alben „Live!“ und „Babylon By Bus“. Und wer noch mehr möchte: Mit „Bob Marley: Portrait of the Legend“ erscheint am 19. Oktober das erste Buch über den Reggae-Star, das von der Familie autorisiert wurde.

Das ganze Jahr schon hat „Universal Music“ mit diversen Veröffentlichungen Bob Marley gefeiert.

Foto: (c) Universal Music