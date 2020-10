Bollywood: Mit Regenschirmen gegen Corona

Bollywood hat eine originelle Variante im Kampf gegen Corona gefunden: Mit Regenschirmen! Der indische Filmproduzent Jamnadas Majethia hatte die Idee, all seinen Schauspielern und Crewmitgliedern einen Schirm in die Hand zu drücken, den sie am Set fast immer tragen müssen. Nur wenn sie gerade in einer Szene spielen und gefilmt werden, dürfen sie ihn ablegen.

Warum, das erklärte der 51-jährige so, wie „Klatsch und Tratsch“ berichtet: „Wenn Menschen miteinander reden oder arbeiten, vergessen wir immer wieder, den Abstand einzuhalten. Wir sind halt soziale Wesen. Mit den Schirmen passiert das nicht.“

In Indien – dem Land, wo es nach den USA am meisten bekannte Corona-Fälle gibt – hat die Pandemie die große Bollywood-Filmindustrie verändert, zumindest zeitweise. Zunächst wurden die Kinos im Frühling im Zuge eines strikten Lockdowns geschlossen und bleiben dies bis heute. Auch Filmstudios mussten eine Zeit lang geschlossen bleiben. Inzwischen darf hier aber unter strengen Regeln wieder gedreht werden.

