„Bon Iver“: Song für Ruth Bader Ginsburg

Die neueste Single „Your Honor“ von „Bon Iver“ ist ein Tribut an die verstorbene Richterin Ruth Bader Ginsburg.

Im Rahmen einer Aktion zur US-Wahlbeteiligung unter dem Namen „Get-out-the-vote“ hat die Band diesen Song vorgestellt, berichtet der „Musikexpress“. Eigentlich hatte sich Frontmann Justin Vernon vorgenommen, nie mehr neue Musik zu schreiben, doch nach dem Tod von Ginsberg, sah er sich gezwungen, das Vermächtnis der bekannten Juristin musikalisch zu würden. Er sagte: „Sie hat so viele Türen geöffnet für so viele Menschen. Den meisten Leuten sei jedoch gar nicht bewusst, was sie Ginsburg alles zu verdanken haben.“

Ruth Bader Ginsburg ist am 18. September an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Viele Stars haben in den sozialen Netzwerken Abschied von der Richterin genommen.

Foto via Verstärker Medienmarketing