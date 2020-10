„Bond“-Produzentin: „Daniel Craigs ‚Bond‘-Finale wird episch“

Daniel Craig geht in Bond-Rente, sein letzter Film als 007 soll „episch“ werden. Das hat Produzentin Barbara Broccoli nun im neuen offiziellen „No Time To Die“-Podcast verraten. Die 60-Jährige sagte: „‘Keine Zeit zu sterben‘ ist „der Höhepunkt“ von allem, was Craig in der Rolle des Agenten erlebt hat. Alle bisherigen Handlungsstränge werden zusammengeführt.“

Langjährige Fans dürfte es zudem freuen zu hören, dass man sich mit dem neuesten Teil der Reihe offenbar auf alte Stärken besinnen möchte. Broccoli weiter: „Wir sehen diesen Film als einen klassischen Bond-Film mit einem modernen Twist“,

Der neue „007“-Streifen kommt am 12. November in die Kinos. Einen möglicher Nachfolger für Daniel Craig für die in den nächsten Jahren kommenden „Bond“-Filme gibt es noch nicht. Es wird aber wohl definitiv ein Mann, wie Broccoli bereits im Januar im Gespräch mit dem Branchenmagazin „Variety“ erklärte.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos