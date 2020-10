Bonnie Strange spricht erstmals über ihre Depressionen

Bonnie Strange hat in einem Interview verraten, dass sie schon seit ihrer Kindheit unter Depressionen litt.

Gegenüber der „Bunte“ sagte die 34-Jährige: „Schon als Kind wollte ich zu einem Therapeuten. Aber meine russischen Eltern haben das nicht erlaubt. In Russland gilt man nämlich automatisch als verrückt, wenn man sich psychologische Hilfe holt.“ Erst viel später ging sie schließlich wirklich in Therapie. Strange weiter: „Ich konnte nicht mal mehr allein für einen Job zum Flughafen fahren und brauchte immer jemanden, der mich begleitet. Ich wusste, so kann das nicht weitergehen.“

Geholfen habe ihr das allerdings auch nicht. Stattdessen hat Bonnie Strange eine andere Lösung für ihre Probleme gefunden: Sport. Auch sonst hat sich ihr Leben mittlerweile stark verändert: Vor zwei Jahren kam ihre Tochter Goldie Venus auf die Welt, die sie alleine großzieht.

