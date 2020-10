Briefe verschicken mit Martin Garrix

Martin Garrix-Fans können jetzt echte Briefmarkensammler werden, denn in den Niederlanden gibt es jetzt eine Special Edition mit dem DJ und Musikproduzenten darauf.

In seiner „Instagram-Story“ zeigte er sie und schrieb: „Ich bin so stolz darauf meine eigene Briefmarke zu haben!“ Auf dem kleinen Bild ist Garrix‘ Silhouette im Profil abgebildet, außerdem die Zeichen „+“ und „x“ in orange.

Martin Garrix veröffentlichte übrigens im September unter dem Pseudonym Ytram die Single „Fire“.

Foto: (c) Universal Music