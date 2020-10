Britney Spears und das gestellte Reisevideo

Hat Britney Spears wirklich das Haus verlassen? Die Sängerin wirkt durch die Einträge in ihren Social Media-Kanälen so, als wäre sie ständig zuhause eingesperrt. Jetzt postete sie auf „Instagram“ ein Video, in dem sie und ihr Freund Sam Asghari mit Masken ins Flugzeug einsteigen.

Doch ihre Fans sind nicht davon überzeugt, dass das wirklich wahr ist. In den Kommentaren unter dem Clip schreiben sie beispielsweise: „Das wirkt so gestellt. Ich bekomme dabei ein ganz komisches Gefühl.“ Manche ihrer Anhänger gehen sogar soweit, dass sie behaupten, es wäre gar nicht Spears, die in dem Video gezeigt wird: „Ihren gesamten Körper abdecken und eine Maske tragen… wer sonst hier denkt auch, dass das nicht Britney ist?“

Lance Bass gibt jedoch Entwarnung. Er hat von der Familie erfahren, dass es Britney gut geht.

Foto: (c) Sony Music