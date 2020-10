Britney Spears zeigt sich bequem

Britney Spears zeigt, wie sie sich anzieht, wenn sie sich bequem kleidet. Via „Instagram“ teilte die 38-Jährige eine Fotoserie, in der sie sich in ihren bequemsten Klamotten zeigt: Flanell-Bluse, blaue Jeans mit Manschetten, Sandalen und Brille. Dabei schrieb sie: „Instagram versus Realität. Ich wollte euch täglich zeigen, wie ich wirklich aussehe.“

Die „Toxic“-Sängerin enthüllte weiter, warum sie sich manchmal unsicher fühlt: „Ich kann unsicher werden, wenn Fotos von mir gemacht werden, auf die ich nicht vorbereitet bin. Also habe ich mir immer so viel Mühe gegeben. Aber wisst ihr, manchmal ist es schön, sich nicht so sehr anzustrengen und die Wände jedes Mal einzureißen. Es braucht viel Kraft, um das zu tun.“ Dazu lieferte Britney auch noch einen Fun Fact über sich und schrieb weiter: „Anstatt Cheerleading habe ich in der Schule Basketball gespielt – und ich war der Point Guard. Ich hatte das Sagen – aber guter Gott, wir haben versagt. Wir haben nur drei Spiele pro Saison gewonnen.“

Die Sängerin veröffentlicht regelmäßig Updates für Fans auf ihren Social Media-Kanälen. Fans vermuten, dass es sich dabei um Hilferufe handelt.

