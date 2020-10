Bruce Springsteen: Doku zum neuen Album „Letter To You“

Bruce Springsteen feiert die Veröffentlichung seines neuen Albums „Letter To You“ mit einer Dokumentation.

Am selben Tag wie die Platte (23.10.) kommt auch der Film „Bruce Springsteen Letter To You“ bei „Apple TV“ heraus, berichtet „Sony Music“. Seine Fans erhalten dadurch einen Blick hinter die Kulissen des kreativen Prozesses und zeigt vollständige Aufführungen von „The E Street Band“, Studioaufnahmen und noch nie zuvor gesehenes Archivmaterial.

„Letter To You“ ist Springsteens erstes Studioalbum, das live und zusammen mit der „E Street Band“ seit „Born In The U.S.A.“ aus dem Jahr 1984 aufgenommen wurde.

