Bruce Springsteen: Fertiges Album in vier Tagen

Letzten Freitag (23.10.) hat Bruce Springsteen sein neues Album „Letters To You“ veröffentlicht. Darüber sprach er ausführlich in der „Late Show“ mit Stephen Colbert. Der Boss erzählte von den überraschend unkomplizierten Aufnahmen für seine Platte. Er sagte, dass das komplette Album in nur sieben Tagen geschrieben war und lediglich vier Tage im Studio nötig waren, um sie aufzunehmen.

Inspiriert wurde es zum großen Teil durch den Tod seines alten Freundes George Theiss, dem letzten überlebenden Mitglied von Springsteens ursprünglicher Band, „The Castiles“.

„Letter To You“ ist Springsteens erstes Studioalbum, das live und zusammen mit der „E Street Band“ seit „Born In The U.S.A.“ aus dem Jahr 1984 aufgenommen wurde.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos