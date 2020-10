Bruno Mars feiert Jubiläum seines Debüt-Albums

Wie die Zeit vergeht! Bruno Mars Debütalbum „Doo Wops and Hooligans“ ist schon zehn Jahre alt.

Zu dem Jubiläum erinnert sich der 34-Jährige an die Zeit zurück. Zu einem Video, in welchem er in dem Notenbuch zum Album blättert, schreibt er: „Als ‚Doo Wops and Hooligans‘ herauskam, war ‚Just The Way You Are‘ gerade auf Platz 1 gegangen. Als sich das Album anfangs schlecht verkaufte, galt es als Flop. Aber wir haben weitergekämpft, gepusht und gespielt. Dank euch ist ‚Doo Wops‘ das längste Debütalbum in den Charts aller Zeiten und wurde weltweit über 14 Millionen Mal verkauft. Das ist der Beweis, dass das Leben ein Marathon ist, kein Rennen.“ Und nicht nur der Erfolg von vor zehn Jahren zeichnet das Album aus. Auch heute werden die Songs noch gekauft. Bruno Mars schreibt weiter: „Als Tüpfelchen auf dem i wurde ‚Grenade‘ erst kürzlich mit Diamant ausgezeichnet, was zwei Diamant-Singles auf einem Album bedeutet. Also feiern wir heute. Vielen Dank an alle Hooligans, dass sie mein Leben verändert haben. Ich bete, dass wir bald alle wieder zusammen tanzen können.“

Bruno Mars ist übrigens stolz auf seine Mama.

