„Brutal“ – Jim Parsons berichtet von seiner Corona-Erkrankung

Jim Parsons war am Coronavirus erkrankt. Das verriet der Schauspieler in „The Tonight Show“ mit Moderator Jimmy Fallon.

Wie der „Big Bang Theory“-Star berichtete, waren sein Ehemann Todd Spiewak und er bereits im März an Covid19 erkrankt. Parsons erklärte: „Wir wussten nicht, was es war. Wir dachten, wir hätten eine Erkältung. Aber die Symptome haben einfach nicht nachgelassen, und letzten Endes verloren wir unseren Geschmacks- und Geruchssinn.“ Außerdem beschrieb Parsons: „Wenn du in Quarantäne bist und wirklich nichts anderes tun kannst, als zu essen – oh mein Gott, das war brutal!“

Mittlerweile hat sich das Ehepaar von seiner Covid-19-Erkrankung vollständig erholt.

