Camila Cabello: Dreharbeiten für „Cinderella“ sind abgeschlossen

Die Dreharbeiten für „Cinderella“ mit Camila Cabello in der Hauptrolle sind abgeschlossen.

Das hat die Sängerin und Schauspielerin in ihrer „Instagram Story“ verraten. Und offenbar ist sie deswegen etwas wehmütig. Sie schrieb dort: „Maddie Baillio, ich liebe dich und Charlotte so sehr! Ich kann es nicht erwarten, bis die Leute dich in diesem Film glänzen sehen! Wir haben es im Kasten. Ich vermisse schon jetzt alle. Wir haben dieses Jahr so viel durchgemacht. Lasst uns eine Fortsetzung drehen.“

Hierzulande soll Cinderella übrigens erst nächstes Jahr im Februar in den Kinos anlaufen.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos