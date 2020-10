Camila Cabello: Schnipp-Schnapp, Haare ab

Seit Jahren begeistert Camila Cabello die Fans mit ihrer langen schwarzen Mähne. Diesen Look rockt sie jetzt schon so lange, dass sie offenbar genug davon hat. Die 23-Jährige ließ sich ihre Haare ganz schön kurz abschneiden – zum ersten Mal in ihrem Leben. Jetzt trägt sie einen lockigen schulterlangen Bob.

Ihre neue Frisur präsentierte sie auf „Instagram“. Dazu schrieb sie: „Ich habe meine Kurzhaar-Jungfräulichkeit verloren!“ Ihr ganzes Leben lang habe sie ihre Mähne lang getragen und es sei an der Zeit gewesen, dass ihre Schultern auch mal etwas Luft abbekommen, scherzte sie weiter. Den Fans scheint es auch zu gefallen. Ein Follower schrieb: „Das steht dir so gut“, ein weiterer kommentierte mit: „Ich liebe es so sehr“ und „Ich bin sprachlos“.

Während sie mit ihrer neuen Frisur ihre Fans begeistert, inspiriert sie ihren Schatz Shawn Mendes zu neuen Songs.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos