Camila Cabello über das neue Album von Shawn Mendes

Shawn Mendes veröffentlicht am 04. Dezember sein viertes Studioalbum. Und seine Freundin Camila Cabello ist mächtig stolz auf ihn.

In einem „Instagram“-Post schrieb sie: „Die Welt könnte immer etwas Magie, Schönheit und Wunder gebrauchen, aber gerade jetzt bräuchten wir es. Shawn Mendes, was für ein wunderschönes Geschenk an die Welt. Er hat dieses Album mit aller Kraft, seinem Geist und seiner Essenz und mit reinsten Absichten gestaltet. Meine Liebster, ich bin so stolz auf die Person, die du bist und ich freue mich so darauf, dass die Leute dein Herz sehen und hören.“ Dabei postete die 23-Jährige auch schon einen Ausschnitt aus seinem neuen Musikvideo.

Gestern (02.10.) kommt übrigens schon die erste Single aus Shawn Mendes Album.

