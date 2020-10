Campino hat in den USA geheiratet!

Überraschung für die Fans der „Toten Hosen“: Frontman Campino ist bereits seit vergangenem Jahr verheiratet.

Im Interview mit der „Rheinischen Post“ offenbarte der 58-Jährige, dass er seiner Frau bereits 2019 Jahr in New York im kleinsten Kreis das Ja-Wort gegeben hat Übrigens ohne Beisein seiner Bandmitglieder. Campino sagte: „Für mich war immer klar, dass ich nur einmal in meinem Leben heiraten würde. Und wenn ich es tun würde, müsste das gut überlegt sein. Ich wollte mir das aufbewahren für die richtige Person.“ Den Namen seiner Frau hat Campino, der bürgerlich Andreas Frege heißt, nicht verraten, da seine bessere Hälfte gerne aus der Öffentlichkeit halten wolle, wie er sagte.

Campino hat bereits einen Sohn aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Karina Krawczyk, der 2004 geboren wurde. Seit März 2019 hat der Sänger neben der deutschen auch die britische Staatsbürgerschaft.

