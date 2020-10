Campino: Sein Vater war begeistert von den „Toten Hosen“

Campinos Vater war nach dem ersten Konzert begeistert von den „Toten Hosen“. Anfangs waren seine Eltern besorgt, dass Campino eine Karriere als Frontmann einer Punkband einschlug. Doch das änderte sich, als sein Vater zum ersten Mal zu einem Gig der Band kam.

In einem Interview mit der „Zeit“ sagte Campino jetzt: „Meine Eltern befürchteten Drogen, Gewalt, was weiß ich. Das änderte sich allerdings schlagartig, als mein Vater zum ersten Mal einen Auftritt der Toten Hosen besuchte. Nach der wilden Nacht in der Mensa der Uni Düsseldorf, bei der alles kaputtging, bis zu den Toiletten war mein Vater begeistert von der Band. Danach wollte er immer alte Freunde mit zu den Gigs bringen.“

Campino erzählte außerdem, dass er nach dem Tod seines Vaters eine Schuhschachtel in dessen Schreibtisch gefunden hatte, in der er fein säuberlich Zeitungsartikel über seinen Sohn und die Band aufbewahrt hatte.

