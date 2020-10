Capital Bra über die „Beatles“: „Ich war nicht so erfolgreich wie sie“

Zwar ist Capital Bra wohl der erfolgreichste Musiker überhaupt, dennoch bleibt der Rapper bescheiden. Zwar hat er die „Beatles“ übertrumpft, weil er mittlerweile 20 Mal auf Platz eins der deutschen Charts gelandet ist, was die Pilzköpfe nur 16 Mal geschafft haben, dennoch hebt der Rapper nicht ab.

In der „Instagram“-Story von „Level“ gab er zu: „Man kann mich keinesfalls mit den Briten vergleichen. Ich bin definitiv nicht so erfolgreich wie die ‚Beatles‘.“ Außerdem fügte er hinzu: „Ich glaube, ich wäre keiner von denen. Ich wäre der Typ, der das Foto macht.“

Wie „heute.at“ berichtete, gab es in der Vergangenheit mehrfach Kritik wegen der aktuellen Chartwertungen. Es scheint so, als ob vor allem Streaming-Anbieter wie Spotify die Hitparaden formen. Das sei auch der Grund, weshalb Rapper wie Capital Bra so erfolgreich sind.

Foto: (c) Team Kuku / GfK Entertainment