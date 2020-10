Cardi B: Doch kein Ehe-Aus?

Erst kürzlich noch, betonte Cardi B ausdrücklich, wie sehr sie ihr Single-Leben nach der Trennung von Offset genießen würde. Nur allem Anschein nach ist das schon gar nicht mehr aktuell.

Am Samstag (10.10.) feierte Cardi in Las Vegas ihren 28. Geburtstag. Viele Promis wie Kylie Jenner waren eingeladen und eben auch Cardis vermeintlicher Ex Offset. Und es ging heiß her. Fotos, die „HollywoodLife“ vorliegen, zeigen die beiden beim innigen Knutschen. Offset geizte auch nicht beim Geburtstageschenk für Cardi und ließ mal eben einen nigelnagelneuen Rolls Royce springen, mit Luxus-Kindersitz für die gemeinsame Tochter Kulture.

Scheint also so, also würde sich da ein erneutes Liebes-Comeback anbahnen.

Foto: (c) PR Photos