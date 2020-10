Cardi B schenkt Fans zu ihrem Geburtstag eine Schuh-Kollektion

Cardi B hat sich und ihren Fans ein Geburtstagsgeschenk gemacht. Am vergangenen Sonntag (11.10.) hat sie nämlich an ihrem 28. Geburtstag die Überraschung angekündigt. Auf ihrem „Instagram“-Kanal schrieb sie: „Ich beginne mein Geburtstagswochenende mit der Ankündigung, dass ich meine erste Reebok x Cardi Footwear-Kollektion am 13.11. offiziell veröffentlichen werde!“

Die Sneakers sind von Streetwear-Styles inspiriert und haben ein hochglänzendes Lackoberteil und eine durchsichtige, angehobene Zwischensohle. Sie sind sowohl für Erwachsene als auch für Kinder erhältlich.

Cardi B feierte ihren Geburtstag übrigens mit einer Party in Las Vegas. Mit dabei waren natürlich einige ihrer berühmten Freunde, darunter Megan Thee Stallion und Kylie Jenner.

Foto: (c) LVN / PR Photos