Celine Dion: „In herausfordernden Zeiten ist es noch wichtiger Danke zu sagen“

Vorgestern (12.10.) wurde in Kanada Thanksgiving gefeiert, wie immer am zweiten Montag im Oktober. Das nahm Celine Dion zum Anlass, in sich zu gehen.

Auf ihrer „Instagram“-Seite postete die 52-Jährige Fotos von sich, auf denen sie mit strahlendem Lächeln in der Natur zu sehen ist. Dazu schrieb die Sängerin: „In herausfordernden Zeiten ist es noch wichtiger, über alles nachzudenken, wofür wir dankbar sind. Ich hoffe, Ihr findet heute und jeden Tag Momente des Friedens, des Glücks und der Liebe.“ Dazu setzte sie den Hashtag #HappyThanksgivingCanada!

Foto: (c) Alix Malka / Sony Music