Chrissy Teigen: Ihre Mutter nimmt Abschied von ihrem Enkel

Chrissy Teigen und John Legend haben ihr Baby im sechsten Schwangerschaftsmonat verloren. Auch Peper, die Mutter von Chrissy Teigen, trauert um ihren Enkel und postete einen emotionalen Clip auf „Instagram“.

In dem Clip hält die gebürtige Thailänderin mit Tränen in den Augen ihren toten Enkel Jack. Dazu schrieb sie: „Mein Herz schmerzt. Ich liebe dich so sehr, Jack.“

Chrissy Teigen und John Legend haben bereits zwei Kinder, die vierjährige Luna und den zweijährigen Miles. Die beiden werden ihren Eltern hoffentlich jetzt Kraft geben.

Foto: (c) gotpap / PR Photos