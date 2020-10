Chrissy Teigen und John Legend haben ihr Baby verloren

Schock für Chrissy Teigen und John Legend. Erst vor wenigen Wochen hat das Paar verkündet, dass sie zum dritten Mal Eltern werden – jetzt haben die beiden das Baby verloren.

Das teilt das schockierte Model auf „Instagram“ mit. Zu fünf Schwarz-Weiß-Foto, die das völlig aufgelöste Paar im Krankenhaus zeigen, schreibt sie: „Wir sind schockiert und in der Art von tiefem Schmerz, von dem man nur hört, die Art von Schmerz, die wir noch nie zuvor gefühlt haben. Wir waren nicht in der Lage, die Blutung zu stoppen und unserem Baby die nötigte Flüssigkeit zu geben, trotz der vielen Bluttransfusionen. Es war einfach nicht genug.“ Anders als bei den beiden Kindern zuvor, hatten Teigen und Legend diesem Baby schon im Bauch einen Namen gegeben und so trauern sie um „Jack“.

Das Model Chrissy Teigen und der Musik-Superstar John Legend lernten sich 2007 am Set des Musikvideos „Stereo“ kennen. Seit 2013 sind sie verheiratet. Ihre Tochter Luns kam 2016 zur Welt, Sohn Miles im Jahr 2018.

