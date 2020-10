Chrissy Teigen und John Legend: Promis trauern mit ihnen

Dass Chrissy Teigen und John Legend ihr Baby verloren haben, versetzt auch zahlreiche Prominente in Trauer. Sie posteten ihre Reaktionen über die traurige „Instagram“-Nachricht.

Paris Hilton schrieb zum Beispiel: „Es bricht mir das Herz für dich und John. Euer Verlust tut mir sehr leid. Ich schicke dir und deiner Familie so viel Liebe. Liebe dich, Schöne.“

Model Hailey Bieber kommentierte mit den Worten: „Es tut mir so leid. Ich denke an dich und John, bete für euch und sende euch in dieser Zeit ganz viel Liebe.“

Schauspielerin Selma Blair schrieb: „Es tut mir so leid, Engelchen. Es tut mir so leid. Dieser Kummer. Dieser Kummer. Er wird dich ergreifen und die Liebe wird durchbrechen. Es tut mir so leid. Deine Familie. Du. Ich liebe dich. Mein tiefstes Mitgefühl.“

Insgesamt gab es zu der traurigen Nachricht über 190.000 Kommentare.

Foto: (c) PR Photos