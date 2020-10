Christina Aguilera, die heißeste Versuchung, seit es Treppenstufen gibt

Es ist zwar schon Dienstag, aber wer Samstags so ein Gläschen Rotwein trinkt wie Christina Aguilera, leidet sicher mehrere Tage an einem zünftigen Kater. Die Sängerin postete am Wochenende ein Video von sich mit einem gut gefüllten, sehr großen Gläschen des Rebensaftes. Im Clip nippt sie kurz daran, zwinkert dann in die Kamera und läuft ein paar Treppenstufen. Dazu schrieb die Sängerin: „Schluck, Schluck, Samstagnacht.“

Übrigens: Den Fans gefällt das Video nicht wegen des Rotweins, sondern, weil die Sängerin sexy gekleidet sehr verführerisch die Treppen hochsteigt. Einer schrieb: „Kann ich bitte die Stufen sein?“ und bekam dafür 71 Likes.

Übrigens: Christina Aguilera hat eine klare Meinung zu Nichtwählern.

