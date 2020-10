Claudia Schiffer wird „Woman of the Year”

Ende August hat Claudia Schiffer ihren 50. Geburtstag gefeiert. Das nimmt das Stil-Magazin „CQ Gentlemen’s Quarterly“ zum Anlass, das Modell bei den diesjährigen „GQ Men oft he Year“-Awards als „Frau des Jahres“ auszuzeichnen.

In einer Pressemitteilung des in München ansässigen Unternehmens heißt es dazu: „In einer Zeit und in einer Branche, in der junge Frauen gerne als hübsche Gesichter behandelt wurden, die ansonsten nicht viel zu sagen hatten, hatte sie es eben doch. Das Sagen! Sie hat Mädchen und Frauen auf der ganzen Welt inspiriert und gezeigt, dass es geht.“ Die Verleihung findet am 29.10. virtuell statt, und zwar auf Instagram live, bei Youtube und natürlich auf der Homepage der Veranstaltung.

Claudia Schiffer hat in ihrer Karriere für Marken wie L’Oréal, H&M, Victoria’s Secret oder Louis Vuitton gearbeitet. Ihr Vermögen wurde aktuell auf 200 Millionen Euro geschätzt.

Foto: (c) Landmark / PR Photos