Cliff Richard wird 80: Neues Album zur Feier des Tages

Cliff Richard feiert seinen 80. Geburtstag mit einem neuen Album. Am 14. Oktober begeht der Sänger seinen Ehrentag und um diesen gebührend zu feiern, hat er zwei neue Songs aufgenommen: „Falling For You“ und PS Please“. Über die Platte, die den Titel „Music… The Air That I Breathe“ trägt, verriet Richard laut „contactmusic.com“: „Wenn ich zurückschaue, dann weiß ich noch, wie ich dachte, dass ich es nie bis zur 50 schaffen würde. Und hier bin ich nun mit 80. Wie könnte ich das besser feiern als mit einem neuen Album? ‚Music… The Air That I Breathe‘, darauf werde nicht nur ich zu hören sein, sondern auf Freunde, die ich bewundere, die einige der Tracks mit mir aufgenommen haben.“

Hier die Tracklist:

1. Falling for You

2. The Air That I Breathe (with Albert Hammond)

3. Here Comes the Sun

4. It Is Well Inside My Soul (feat. Sheila Walsh)

5. Older

6. PS Please

7. Where or When

8. I Could Be Persuaded (with The Bellamy Brothers)

9. Too Much Heaven

10. Taking Control

11. Let It Be Me

12. (It’s Gonna Be) Okay [with The Piano Guys]

