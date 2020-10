CMT Music Awards: Carrie Underwood mit neuem Rekord

Carrie Underwood war die große Gewinnerin der CMT Music Awards: sie gewann in der Kategorie „Video des Jahres“ für „Drinking Alone“ und in der Kategorie „Weibliches Video des Jahres“. Damit brach sie ihren eigenen Rekord und bekam ihren 21. und 22. CMT Music Award. In ihrer Dankesrede sagte sie: „Oh mein Gott, vielen Dank, Fans. Ich überrascht mich immer wieder damit, wie hart ihr arbeitet. Ich habe gesehen, wie ihr ‚Twitter‘-Partys veranstaltet und euer Ding gemacht und abgestimmt habt – vielen Dank. In diesem Video dreht sich wirklich alles um euch, vor allem, weil wir – wieder – nicht zusammen waren. Ich fühle mich heute Abend so geliebt, also vielen Dank.“

Obwohl die Veranstaltung virtuell stattfand, musste nicht auf Live-Musik verzichtet werden. So traten zum Beispiel Kelsea Ballerini, Halsey und Noah Cyrus in Form von aufgezeichneten Auftritten auf.

Hier alle Gewinner der CMT Music Awards 2020:

Video des Jahres

Carrie Underwood – „Drinking Alone“

Weibliches Video des Jahres

Carrie Underwood – „Drinking Alone“

Männliches Video des Jahres

Luke Bryan – „One Margarita“

Gruppenvideo des Jahres

Old Dominion – „One Man Band“

Duo Video des Jahres

Dan + Shay – „I Should Probably Go To Bed“

Durchbruchvideo des Jahres

Gabby Barrett – „I hope“

Kollaboratives Video des Jahres

Blake Shelton mit Gwen Stefani – „Nobody But You“

CMT-Leistung des Jahres

Von CMT-Künstlern des Jahres: Chris Young – „Drowning“

