„Code Orange“ laden zum spektakulären Halloween-Streaming-Event

Es wird wohl noch eine Zeit dauern, bis Live-Konzerte wieder möglich sind. Für „Code Orange“ ist das aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Nach zwei virtuellen Konzerten in diesem Jahr, legen die Jungs um Sänger Jami Morgan zu Halloween noch eine Schippe drauf: Die Band lädt am 31.10. um 22 Uhr (deutscher Zeit) zum spektakulären Live-Stream „Back Inside The Glass“ ein.

Via „Instagram“ schrieb Jami Morgan zu der Ankündigung: „Wir hoffen, mit ‚Back Inside The Glass‘ etwas auf einem ganz neuen Niveau zu liefern.“ Tickets gibnts ab sofort online. Wie „Warner Music“ berichtet, gibt zusätzlich zum Ticket den bisher unveröffentlichten Song „The Cutter“ als sofortigen Download, ein Outtake aus dem letzten Code-Orange-Album „Underneath“, das im März erschienen ist. Wer noch mehr will: Es gibt auch VIP-Tickets, die den Fans ermöglichen, sich während der Performance von Code Organe digital zur Band ins Venue zu projizieren.

Als Special Guest sind übrigens „Machine Girl“, „Year Of The Knife“, die ihr Album „Internal Incarceration“ am Stück spielen, und „Jesus Piece“ dabei. Schon eine Stunde vorher lädt Riki Ratchman zur Livestream-Pre-Show „Mudbangers Ball (Vol. 2)“ ein.

