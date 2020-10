Craig David arbeitet an einem neuen Album

Auch Craig David will in der Lockdown-Phase nicht untätig sein. Sehr zur Freude seiner Fans, arbeitet der 39-Jährige an einem neuen Album. Dafür hat er sich Unterstützung von Olanjide ‚JJ‘ Olatunji von „KSI“ geholt, mit dem er am 23.10. den Song „Really Love“ veröffentlicht hat.

Im Gespräch mit „The Sun“ erzählte er: „Während des Lockdown habe ich jede Menge aufgenommen. Als ‚Really Love‘ von ‚JJ‘ bei mir ankam, habe ich es gleich geliebt. Ich habe auch andere Songs zusammengestellt. Ich ziehe mir so viel Inspiration, wie ich kriegen kann, weil diese Platte die Leute glücklich machen soll. Daher liebe ich es von Leuten wie ‚JJ‘ umgeben zu sein. Das hat mich motiviert. Das hat mir auch bei Langlebigkeit ind er Musikindustrie geholfen. Ich fühle mich richtig verjüngt, wenn ich Menschen mit unterschiedlichen Ideen treffe und ich lerne immer etwas.“

Craig David hofft, dass er seine Karriere „für immer“ fortsetzen kann.

Foto: (c) Landmark / PR Photos