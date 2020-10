David Draiman von „Disturbed“: „Ich kann Euch garantieren, es wird unglaublich wütend“

Das aktuelle Album von „Disturbed“ heißt „Evolution“ und ist 2018 erschienen. Jetzt hat die Band um Frontmann David Draiman ein Neues in der Mache. Wann es genau erscheinen wird, steht noch nicht fest.

Im Interview mit „Loudwire“ verriet Draiman aber: „Ich kann Euch garantieren, es wird unglaublich wütend. Es wird kommen, keine Angst!“ Einen Vorgeschmack gab’s ja bereits im September, mit der Cover-Version des Songs „If I Ever Lose My Faith In You“ von Sting.

„Disturbed“ wären dieses Jahr eigentlich bei einigen Festivals aufgetreten, unter anderem auch als Support von „Iron Maiden“, dank Corona wurde daraus aber nichts.

Foto: (c) Travis Shinn / Warner Music