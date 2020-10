David Garrett kommt 2022 auf Tour

David Garrett fühlt sich lebendig. Deswegen hat der Star-Geiger sein neuestes Album „Alive“ genannt, mit dem er 2022 auch auf Tour gehen wird. Im Rahmen dessen macht der Musik in etlichen Städten in Deutschland und der Schweiz halt, berichtet „Almsick“. Der exklusive Pre-Sale startet bereits am heutigen Mittwoch (28.10.) um 10 Uhr bei „Eventim“. Der allgemeine Vorverkauf geht dann am Freitag (30.10.) ebenfalls um 10 Uhr los.

Garrett selbst sagte dazu: „‘Alive‘ vereint ganz viele verschiedene Stimmungen und Gefühle, aber es geht in erster Linie um den Drang zu leben – dieses Bedürfnis, endlich wieder wirklich lebendig zu sein. Deshalb habe ich ein Repertoire zusammengestellt, das hoffnungsvoll ist, aber auch den Schmerz der letzten Zeit reflektiert. Songs, die inspirieren – voller Energie, voller Spaß am Leben und voller Emotion. Das Programm besteht aus wunderschönen, magischen Melodien, und ich kann es wirklich kaum erwarten, ‚Alive‘ tatsächlich live zu spielen.“

Hier die Termine:

06.01.2022 Schwerin, Sport- und Kongresshalle

08.01.2022 Köln, LANXESS-arena

09.01.2022 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

11.01.2022 Nürnberg, Arena Nürnberger Versicherung

12.01.2022 München, Olympiahalle

14.01.2022 CH – Zürich, Hallenstadion

16.01.2022 Erfurt, Messehalle

17.01.2022 Leipzig, Arena

19.01.2022 Berlin, Mercedes-Benz Arena

20.01.2022 Hamburg, Barclaycard-Arena

Foto: (c) Universal Music