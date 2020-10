David und Victoria Beckham: Die Probleme mit dem Herzchen-See

David und Victoria Beckham möchten ihr Zuhause im britischen Cotswolds verschönern. Ein Teil des Plans ist dabei ein herzförmiger Teich.

Das ist aber gar nicht so leicht, wie die britische „Sun“ berichtete. Dafür muss das Paar ordentlich Geld hinblättern, und zwar unter anderem für die Einhaltung und Auflagen des Naturschutzbundes. Es müssen zum Beispiel genügend Winterschlafmöglichkeiten für Igel vorhanden sein, außerdem muss eine Untersuchung über die Auswirkung der Bauarbeiten für Fledermäuse in Auftrag gegeben werden. Auch über die Fischarten in ihrem Teich darf das Promipaar nicht frei entscheiden, es dürfen nämlich keine ortsfremden Fische sein, da sie sonst den Kammmolch aus seinem gewohnten Territorium vertreiben würden. Dann steht die Umsetzung auch noch unter Zeitdruck, denn wegen nistender Vögel darf der See nur zwischen August und Februar gebaut werden.

Mittlerweile haben die Beckhams alle Vorgaben erfüllt und dem Herz-See-Projekt steht nichts mehr im Wege.

Foto: (c) Landmark / PR Photos