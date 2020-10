Demi Lovato ist durch mit Max Ehrich

Demi Lovato ist angeblich fertig mit ihrem Ex-Verlobten Max Ehrich.

Eine Quelle meinte jedenfalls gegenüber „E! News“: „Zu diesem Zeitpunkt möchte Demi keinen Kontakt mit Max. Es ist ihr total peinlich, wie er sich verhält und wie er ihre Beziehung in den sozialen Medien verreißt. Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Sie ist fertig und möchte ihn zu diesem Zeitpunkt nie wiedersehen. Sie kann nicht glauben, dass sie in seine Falle getappt ist und ist sehr wütend darüber.“ Lovato selbst hat sich zwar öffentlich noch nicht dazu geäußert, auf „Instagram“ deutet sie jedoch an, dass sie die gescheiterte Beziehung in ihrer Musik verarbeiten wird, denn sie schrieb: „Musik ist immer für mich da… Song in den Morgenstunden.“

Angeblich soll Max Ehrich die Beziehung mit Demi Lovato nur genutzt haben, um berühmter zu werden.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos