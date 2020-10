Demi Lovato: Rückenprobleme im Alter

Im Sommer ist Demi Lovato 28 Jahre alt geworden und schon wenige Wochen danach kämpft sie offenbar mit körperlichem Verfall. Jedenfalls scherzte die Sängerin darüber in ihrer „Instagram Story“.

Zuerst postete sie ein Video, in dem sie zu „Do It“ von „Chloe X Halle“ tanzt. Anschließend folgte ein Foto, auf dem sie einen Kühlpad an ihren Rücken hält. Dazu schrieb Lovato: „Ich habe meine Hüften für einen Eintrag in einer ‚Instagram Story‘ bewegt und jetzt eise ich meinen Rücken… 28 spielt nicht herum…“

Seit der Trennung von Max Ehrich stützt sich Demi Lovato sehr auf die Musik.

