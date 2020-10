Demi Lovato veröffentlicht Trennungssong

Erst vor wenigen Tagen haben sich Demi Lovato und Max Ehrich getrennt. Jetzt hat die 28-Jährige einen Trennungssong veröffentlicht.

„Still Have Me“ ist eine emotionale Ballade, in der sie zugibt, dass sie ein Chaos ist und lieber allein sein möchte. Sie singt: „Ich bin ein Chaos und ich bin immer noch kaputt, aber ich finde meinen Weg zurück. Es fühlt sich an, als hätte jemand all das Licht gestohlen, das ich jemals hatte. Ich habe nicht viel, aber zumindest habe ich noch immer mich.“ Der Songtext geht weiter: „Alles um mich herum ist zerbrochen. Alle Höhen sind jetzt nur noch Tiefen. Aber es spielt keine Rolle. Weil ich lieber allein bin.“ Demi verbreitete das Lied in den sozialen Medien und schrieb auf „Twitter“: „Musik ist immer für mich da.“

Demi Lovato und Max Ehrich hatten sich im Juli nach viermonatiger Beziehung verlobt.

Foto: (c) Universal Music