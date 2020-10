„Die Ärzte“ und ihr Auftritt in den Tagesthemen

Am Freitagabend gab es eine freudige Überraschung für die Zuschauer der ARD-Nachrichtensendung „Tagesthemen“. Anstatt der üblichen Titelmusik vom Band, gestalteten „Die Ärzte“ das Intro, und zwar live im Studio. Farin Urlaub, Bela B und Rodrigo Gonzalez eröffneten die Sendung mit den Worten: „Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen.“

Auf dem offiziellen „Twitter“-Account der Tagesthemen wurde der zugehörige Clip dann auch gleich veröffentlicht. Dazu schrieben die Musiker: „Wir haben da mal ein bisschen an unserem Sound geschraubt. Wie gefällt’s?“ Mit diesem Überraschungsauftritt wollten die Musiker auf die ernste Lage von Künstlern in der Corona-Krise aufmerksam machen, die in der aktuellen Situation nicht arbeiten können. Außerdem reichten den Künstlern die beschlossenen Hilfspakete nicht aus, um die auftrittsfreie Zeit zu überbrücken.

„Die Ärzte“ machten mit dem Mini-Gig aber auch ein bisschen Werbung für ihr neues Album „Hell“, das am 23.10. erschienen ist.

Foto: (c) Nela König