„Die Ärzte“ und die Entstehung von „Hell“

Am heutigen Freitag (23.10.) erscheint das neue Album „Hell“ von den „Ärzten“. Inwieweit Corona die Fertigstellung des Album beeinträchtigt hat, das verriet Bela B im Interview mit „ntv“.

Er sagte: „Die Pandemie hat uns alle erst mal sehr getroffen, deshalb haben wir unsere Studiozeit auf Farins Wunsch hin verschoben. Erst um zwei, dann um vier Wochen. Wir mussten erst mal darüber nachdenken, wie wir damit umgehen. Im Oktober 2019 hatten wir Bass und Schlagzeug zu fast allen Liedern aufgenommen, zu vielen auch schon Gitarre und Gesänge. Dann kam eine gewollte Pause, weil Rod schon länger eine Reise geplant hatte. Diese Pause wurde dann länger und länger.“ Farin Urlaub fügte noch hinzu: „Wir haben wirklich einen großen Teil des Albums unter Quarantäne-Bedingungen aufgenommen. Ich habe einen Monat das Studio kaum verlassen, nur zum Spaziergang am Nachmittag mit Maske. Das war wirklich bizarr.“

Bela sagte abschließend noch: „Den zweiten Teil haben wir in Hamburg statt wie geplant in Berlin aufgenommen. Das Studio in Berlin war gefühlt zu mittendrin und ging einfach nicht.“

Foto: (c) Nela König