„Die Fantastischen Vier“ erinnern sich an den 14. September 2000

Wisst ihr noch, was ihr am 14. September 2000 gemacht habt? Und ja, das ist schon über zwanzig Jahre her.

Die „Fantastischen Vier“ wissen ganz genau, was sie an diesem Tag gemacht haben. Auf „Instagram“ posteten sie jetzt einen Ausschnitt aus ihrem Hit „Konsum“ und schrieben: „Am 14. September 2000 …“ Mehr nicht. Ihre Fans wissen natürlich, was das bedeutet. Einer schrieb: „… und ich war dabei!“ Ein anderer: „… gaben die Fantas ein Unplugged Konzert für MTV.“

Mit den neusten Social Media-Trends kennen sich „Die Fantastischen Vier“ übrigens aus.

Foto: (c) Robert Grischek