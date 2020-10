Doku über Shawn Mendes

Shawn Mendes bietet seinen Fans einen ungeschönten und unverstellten Blick auf sein Leben und seine Musik. In seiner „Instagram Story“ kündigte der Sänger jetzt die Dokumentation „In Wonder“ an. Diese erscheint am 23. November auf Netflix.

Mendes schrieb dazu: „Ich habe so lange an dieser Dokumentation gearbeitet und freue mich so sehr, sie endlich mit euch teilen zu können.“

„Wonder“ ist übrigens auch der Titel von Shawn Mendes‘ aktueller Single und seinem kommenden Album.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos