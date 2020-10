Dolly Parton, ein singender Weihnachtsengel

Country-Legende Dolly Parton wird zum Musicalstar. Der Herbst ist noch nicht einmal vorbei, doch die Sängerin versprüht jetzt schon Weihnachtsstimmung pur. Anfang Oktober erschien bereits ihr besinnliches Album „A Holly Dolly Christmas“.

Jetzt kündigte Streaminggigant „Netflix“ ein festliches Musical mit Dolly Parton an. Der Song „Christmas On The Square“ aus dem neuen Parton-Album ist dabei nicht nur die Titelmusik, sondern gleichzeitig Titel des Films. Dolly spielt darin einen Weihnachtsengel. Die Handlung erinnert an Charles Dickens‘ Weihnachtsgeschichte. Nur dass Scrooge kein alter, verbitterter Mann ist, sondern eine offenbar hochbeschäftigte Frau namens Regina Fuller, die von Christine Baranski gespielt wird. Mrs. Fuller ist offenbar drauf und dran, einer ganzen Stadt die Weihnachtszeit vermiesen. Zum Glück kommt Parton in Engelsgestalt daher und versucht, ihr Herz zu erwärmen.

Der Ausgang der Geschichte dürfte wohl nicht überraschen, doch dabei geht es bei Weihnachtsfilmen ja auch nicht.

