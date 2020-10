Dolly Parton: Erstes Weihnachtsalbum seit 30 Jahren und Weihnachtsfilm

Es weihnachtet schon sehr bei Dolly Parton: Die Country-Sängerin hat gemeinsam mit Netflix das Weihnachtsmusical „Christmas On The Square“ für den 22. November angekündigt. Parallel dazu erscheint bereits am 13. November ihr erstes Weihnachtsalbum seit 30 Jahren. Auf „A Holly Dolly Christmas“ hat Parton auch Duett mit unter anderem Michael Bublé, Miley Cyrus, Willie Nelson und Jimmy Fallon gepackt.

Laut „Warner Music“ sagte die 74-Jährige dazu: „Ich habe mich in meiner ganzen Karriere noch nie so sehr auf ein Projekt gefreut wie auf mein ‚Holly Dolly‘-Weihnachtsalbum. Ich singe mit einigen der größten Künstler aller Zeiten unsere Lieblingsklassiker zu Weihnachten sowie einigen neue, von mir selbst geschriebenen Lieder. Ich hoffe, wir alle haben dieses Jahr ein Holly-Dolly-Weihnachten.“

Hier die Tracklist:

1. Holly Jolly Christmas

2. Christmas Is (feat. Miley Cyrus)

3. Cuddle Up, Cozy Down Christmas (feat. Michael Bublé)

4. Christmas On The Square

5. Circle Of Love

6. All I Want For Christmas Is You (feat. Jimmy Fallon)

7. Comin‘ Home For Christmas

8. Christmas Where We Are (feat. Billy Ray Cyrus)

9. Pretty Paper (feat. Willie Nelson)

10. I Saw Mommy Kissing Santa Claus

11. You Are My Christmas (feat. Randy Parton)

12. Mary, Did You Know?

