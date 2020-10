Dua Lipa kündigt einzigartiges Livestream-Event „Studio 2054“ an

Dua Lipa hat Großes vor: Die Sängerin möchte mit ihrem einzigartigen Livestream-Event unter dem Titel „Studio 2054“ die Grenze zwischen Fantasie und Wirklichkeit einreißen. Am 27. November wird sie via LIVENow den klassischen Konzertrahmen um etliche Show-Elemente erweitert, indem sie unter anderem auch Theater, Tanz und Co. einbezieht, berichtet „Universal Music“.

Weiter heißt es in der Pressemitteilung des Labels dazu: „Die Sängerin bewegt sich dafür durch eine ganze Reihe von eigens dafür entworfenen Sets – von der surrealen TV-Show bis zur Roller Disco, vom ekstatischen Rave bis zum trashigen Rocker-Schuppen, vom Voguing-Ballsaal bis zur extravaganten Garderobe einer Diva reicht die Palette der Kulissen. Unterstützung bekommt die 25-Jährige dementsprechend nicht nur von diversen Musiker*innen, sondern auch von Tänzer*innen, Skater*innen und Luftakrobat*innen; zudem kündigte sie schon jetzt eine ganze Reihe von Superstar-Überraschungsgästen an, die gemeinsam mit ihr für eine krasse Show und durchweg ausgelassene Stimmung sorgen werden. Musikalisch vereint die kommende LIVENow-Performance ein Mix aus aktuellen und älteren Stücken von ihren Alben ‚Future Nostalgia‘, ‚Club Future Nostalgia‘ sowie vom gleichnamigen Debütalbum.“

Hierzulande findet dieses einmalige Livestream-Event am 27. November um 21:30 Uhr lost. Tickets sind bereits erhältlich.

