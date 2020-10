Dua Lipa: Viel Lob von Elton John

Große Ehre für Dua Lipa: Kein Geringerer als Elton John höchstpersönlich hat ihr aktuelles Album „Future Nostalgia“ gelobt.

In einem Interview über „Instagram Live“ sagte der Musiker zu Dua: „Ich wollte dir nur sagen, dass du mit ‚Future Nostalgia‘ eines der großartigsten Alben des Jahres gemacht hast. Die Sache dabei ist, dass es den Zeitgeist eingefangen hat. Was die Leute wollten. Sie wollten etwas Aufmunterndes, sie wollten etwas Spaßiges und jeder Track auf dem Album ist fantastisch. (…) Ich wollte dir nur gratulieren, denn du warst die erste, die so etwas veröffentlicht hat.“

Dua Lipa hat übrigens eine neue Single am Start. Gestern (30.10.) kam sie raus.

Foto: (c) PR Photos