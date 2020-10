Dwayne Johnson feiert „Instagram“-Meilenstein

Dwayne Johnson hat die 200 Millionen Follower-Marke auf „Instagram“ gekackt. Dwayne Johnson hat die 200 Millionen Follower-Marke auf Instagram geknackt. Den Meilenstein erreichte der „Central Intelligence“-Darsteller am Donnerstag (08.10.) und meldete sich anschließend mit einer Botschaft an seine Fans, in der er sie ermutigt, sich selbst stets treu zu bleiben.

Der 48-Jährige schrieb: „Hier ist, was ich in diesen letzten paar Wochen gelernt habe – vielleicht ist es nützlich für euch und ihr könnt es auf euer eigenes Leben anwenden: Sprich immer deine Wahrheit. Und wenn du deine Wahrheit sprichst, dann tu dein Bestes, um mit Würde, Mitgefühl, Respekt, Selbstvertrauen und Einfühlungsvermögen zu sprechen.“

Dwayne Johnson und seine Familie hatten sich mit dem Coronavirus infiziert.

Foto: (c) David Gabber / PR Photos