Dwayne Johnson: Sein Blut schmeckt nach „Tequila, Hornhaut und scharfer Soße“

Dwayne Johnson hat es tatsächlich geschafft, sich beim Training in der Muckibude zu verletzen.

Via „Instagram“ veröffentlichte der Schauspieler einen Clip, in dem seine blutende Wunde zu sehen ist. In dem Video erklärte „The Rock“ auch, dass die Wunde sogar genäht werden musste. Weiter schrieb er: „Schmeckt euer Blut, trainiert weiter und näht es später zu – Hausregeln.“ Dabei wischt sich der 48-Jährige Blut von der Stirn, probiert davon und verriet danach, wonach es schmeckt. Er schrieb weiter: „Tequila, Hornhaut und scharfer Soße.“

Der ehemalige Wrestling-Star kann übrigens erst seit Kurzem wieder trainieren. Anfang September hatten er und seine Familie sich bei Freunden mit dem Coronavirus infiziert. Inzwischen sind alle aber wieder genesen.

Foto: (c) Michael Sherer / PR Photos