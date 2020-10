Ed Sheeran erstmals mit Töchterchen gesichtet

Im September überraschte Ed Sheeran einfach jeden mit der Nachricht, dass er heimlich Vater geworden ist. Er und seine Frau Cherry Seaborn sind stolze Eltern eines kleinen Mädchens mit dem ungewöhnlichen aber schönen Namen Lyra Antarctica.

Jetzt wurde der frisch gebackene Vater mit der kleinen gesichtet. Auf Paparazziaufnahmen, die der „Daily Mail“ vorliegen, ist Ed zu sehen, wie er Lyra in einer Babyschale trägt und dabei versucht noch eine Wasserflasche, Kopfhörer und Tablet zu balancieren. Scheinbar hat Ed alle Hände voll zu tun. Wohin der Brite unterwegs war, das ist allerdings unklar.

Vielleicht war er unterwegs in sein Aufnahmestudio in der britischen Metropole, um an seinem nächsten Album zu tüfteln. Die nächsten zwei sind ja immerhin schon fest geplant.

Foto: (c) Landmark / PR Photos