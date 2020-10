Ed Sheeran: Reichster Künstler unter 30

Ed Sheeran verfügt über ein Vermögen von rund 230 Millionen Euro. Wie „heat world“ berichtet, ist der Sänger somit wohl der reichste Künstler unter 30 Jahren, zumindest in Großbritannien und Irland.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen Sänger Harry Styles mit umgerechnet rund 82 Millionen Euro und Schauspielerin Emma Watson mit knapp 65 Millionen Euro an Vermögenswerten. Der Reichtum von Ed Sheeran kommt zum einen von seinen zahlreichen Hiterfolgen, zum Beispiel „Shape Oy You“, der einzige Song neben Eltons Johns „Candle In The Wind“. Der acht Mal mit Platin ausgezeichnet worden ist. Außerdem hatte er ausverkaufte Tourneen. Seine „Divide“-Tour erzielte mit neun Millionen verkauften Tickets die höchsten Einnahmen in der Konzertgeschichte.

Außerdem schreibt Ed Sheeran Hits für Taylor Swift und Justin Bieber, was ihm ebenfalls Geld einspielt. Er investierte auch gewinnbringend in Immobilien. Neben seinem 16 Quadratmeter-Wohnsitz „Sheeranville“ gehören dem 29-Jährigen noch zwei Dutzend weitere Häuser und Wohnungen sowie eine Bar und eine Brauerei in London.

Foto: (c) Landmark / PR Photos