Eddie Van Halen hatte vor seinem Tod wieder Kontakt zu Sammy Hager

Zwischen 1985 und 1996 war Sammy Hager Leadsänger der Band „Van Halen“. Nachdem Eddie Van Halen den Kampf gegen den Krebs diese Woche verloren hat, gab Hagar nun bekannt, dass er und Van Halen wieder Kontakt miteinander hatten.

In einer Notiz, die Howard Stern in seiner „SiriusXM“-Show vorlas, schrieb Sammy: „Eddie und ich haben SMS geschrieben. Es war ein Liebesfest, seit wir Anfang dieses Jahres mit der Kommunikation begonnen haben. Wir waren uns beide einig, dass wir es niemandem erzählen. Es würde zu Gerüchten kommen, dass es zu einer Reunion und so kommen würde. Und wir beide wussten, dass das nicht passieren würde. Aber er wollte auch nicht, dass jemand etwas über seine Gesundheit erfährt. Er hat vor einem Monat aufgehört, mir zu antworten, und ich dachte mir, dass das kein gutes Zeichen ist. Ich habe letzte Woche noch einmal Kontakt aufgenommen, und als er nicht antwortete, dachte ich, es sei eine Frage der Zeit. Aber es ging zu schnell.“

Eddie Van Halen und Sammy Hagar hatten übrigens seit der Reunion-Tour 2004 keinen Kontakt mehr.

Foto: (c) Guillermo Proano / PR Photos